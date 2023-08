Da venerdì 25 agosto partono i Campionati Italiani di tennis, appuntamento particolarmente sentito da tutti i giovani atleti in quanto il torneo assegnerà gli scudetti per ciascuna categoria, maschile e femminile, della stagione 2023. E non potevano mancare i tennisti dello Sporting Club Sassuolo che durante il mese di agosto si sono allenati a pieni ritmi per farsi trovare preparati e dare il meglio di se, in vista di questa importante manifestazione.

In particolare saranno 16 quelli che scenderanno in campo tra le varie sedi sparse per l’Italia. Nell’under 11 maschile, in programma proprio da venerdì al Circolo Tennis Reggio Emilia, saranno impegnati Andrea Anceschi, Gabriele Dallafiora e Samuele Michelini per quanto riguarda il tabellone di qualificazione e Matteo Grotti, in main draw in quanto vincitore proprio del titolo regionale 2023. Al TC Bonacossa di Milano si svolgono i Campionati Italiani under 12 maschili e femminili e rispettivamente lo Sporting parteciperà con Gaia Migliorini e Axel Cremonini, di diritto nel tabellone principale per convocazione del settore tecnico della Federtennis. Giovanni e Lorenzo Neri saranno al Tennis Training Foligno dove disputeranno le qualificazioni under 13 e Giulia Gualdi al TC Prato nella categoria under 14 femminile. Il Maestro Giulio Mazzoli accompagna gli under 14 maschili presso il CT Giotto di Arezzo e seguirà Alberto Nicolini e Alessandro Ferrari, che da sabato disputano il tabellone di qualificazione a 64 giocatori, e Edoardo Bardelli e Carlo Paci in main draw. Per ultime le ragazze 2008 che con il Tecnico Massimo Bontempi sono in programma la TC Schio di Vicenza nella categoria under 15: Carlotta Venera, Demi Reggianini e Azzurra Cremonini.

Lo Sporting Club Sassuolo è orgoglioso di partecipare ai Campionati Individuali che assegneranno il titolo italiano con così tanti atleti, frutto dell’ottimo lavoro di tutto lo Staff dell’agonistica che sta lavorando per migliorare sempre di più il livello di gioco dei suoi tennisti!