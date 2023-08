Da venerdì 1 a lunedì 4 settembre ternerà ad Albinea la Fiera della Fola, con un programma ricchissimo di spettacoli, mercatini, arte, giochi, musica e divertimento. La kermesse è organizzata da Comune e Pro Loco.

Venerdì 1 settembre, alle ore 20, ci sarà il mercatino dell’antiquariato al centro Fola, mentre alle 21 sarà inaugurata la 25esima edizione della mostra dell’hobby nella palestra della scuola primaria, con l’esibizione della banda di Albinea.

Sabato 2 settembre, dalle ore 10 alle 13, mercatino del libro usato in biblioteca. Alle ore 11 in sala civica sarà inaugurata la mostra di Adele Davoli dal titolo “Trame di una Vita. Linee, Colori, Composizioni”. Alle ore 15.30, allo stadio comunale “Il Poggio” ci sarà la cerimonia di intitolazione della struttura a Guido Nasi con un torneo di calcio del settore giovanile dello United Albinea. Alle ore 17, al parco dei Frassini, tornerà un momento che nel 2022 era stato molto apprezzato: il “Dialetto quiz” con la partecipazione di Paolo Messori e la collaborazione dell’associazione Léngua Mèdra (ingresso libero). Dalle ore 17 alle 24, nel piazzale del parco Fola, si terranno laboratori, spettacoli, musica, danze popolari, street food e mercatini a cura dell’associazione Albinea Live. Alle ore 18, nel playground del parco Lavezza, match di basket Under 17 tra Go Basket 2018 e Pallacanestro Novellara. Alle ore 19 “Dance de la plume – Flashmob” in piazza Cavicchioni. Alle ore 20 mercatino al centro Fola e, alle ore 21, “Storia d’Italia cantando” in piazza con lo spettacolo di Marco Dieci e Leo Turrini (Ingresso libero fino ad esaurimento posti).

Domenica 3 settembre, dalle ore 9 alle ore 20, al centro Fola, ci sarà il mercato ambulante. A partire dalle ore 9, spazio a “Bimbimbici” dal parco Lavezza al circolo Bellarosa. L’iniziativa è promossa da Fiab, Comune, Pro Loco, Circolo Bellarosa e Amici del Cea, con il contributo di Conad Albinea.

Dalle ore 9 alle 12.30, con partenza dal Ceas di Borzano (Via Chierici 2) “Passeggiata nel paesaggio dei gessi messiniani dell’area carsica di Borzano” accompagnati da Mauro Chiesi, speleologo, in occasione della candidatura UNESCO Gessi della Bassa Collina Reggiana. A cura di Pro Loco Albinea e Amici del CEA. Per informazioni e iscrizioni scrivere a prolocoalbinea@virgilio.it o contattare il 3387729167. Alle ore 12, nella palestra Comunale di Via Grandi (Circolo Tennis), verrà inaugurata una teca in memoria del maratoneta albinetano William Govi.

Alle ore 18 via al mercatino dell’antiquariato al centro Fola e partita Under 15 tra Albinea e Novellara al playground del parco Lavezza. Sempre alle ore 18, al parco dei Frassini, sfilata e dj set Gas Sinclair e Cocktail Party da un’idea di Marina&Jenny parrucchiere. Alle 21 grande appuntamento in piazza con lo spettacolo di stand up commedy di Francesco De Carlo (ingresso libero fino ad esaurimento posti).

Lunedì 4 settembre sarà l’ultimo giorno della fiera. Alle ore 20 mercatino dell’antiquariato al centro Fola. Alle ore 21, in piazza, concerto dei “Desamistade” in omaggio a Fabrizio de André. A seguire spettacolo pirotecnico.

Tutte le sere nel piazzale Lavezza sarà attiva l’osteria del Tirabuson a cura di Pro Loco con degustazione di prodotti tipici locali; in via Caduti per la Libertà ci sarà il luna park e in piazza Cavicchioni sarà dedicato uno spazio ai tricicli grillo.

Tutti i giorni, dalle ore 21:00 alle 23:30 sarà possibile visitare il “Museo più piccolo del mondo” nella pesa pubblica.

In caso di maltempo i concerti di Marco Dieci e Leo Turrini e dei Desamistade si terranno in Sala Civica di via Morandi 9. Lo spettacolo di Francesco De Carlo invece si sposterà al cinema Apollo.