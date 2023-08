Nell’ambito della Settimana europea dello Sport domenica 3 settembre, dalle ore 13.30 alle ore 19.30, si tiene per le strade di Castelfranco Emilia il “Terzo GP Città di Castelfranco Emilia”, una manifestazione ciclistica femminile competitiva dedicata all’atleta castelfranchese Alfonsina Morini Strada, pioniera del ciclismo femminile e prima donna a partecipare al Giro d’Italia, nel 1924.

La manifestazione partirà da Corso Martiri e seguirà un percorso che passa per via Emilia Est, via Dei Fabbri, via dell’Artigianato, via San Donnino, via Emilia Est, via Archimede, via della Scienza, via Carso, via Verdi e via Circondaria Nord, per arrivare nel finale nuovamente in Corso Martiri.

“Torna per il terzo anno consecutivo il GP Città di Castelfranco Emilia, una manifestazione dal forte valore simbolico che sta prendendo sempre più piede nella Città che ha dato i natali ad Alfonsina Strada, donna e atleta che in un’epoca nella quale il maschilismo era ancora imperante, ha saputo sfidare molti uomini e soprattutto opporsi al sistema” – ha commentato l’Assessore allo Sport Leonardo Pastore.

“La manifestazione di Castelfranco Emilia è diventata tra i principali appuntamenti ciclistici giovanili femminili in campo nazionale e fiore all’occhiello organizzativo della provincia modenese. Saranno in gara 300 ragazze, tra i 13 e i 16 anni, che rappresentano l’intero panorama nazionale. La manifestazione è sotto l’egida della Federzione Ciclistica Italiana, con l’organizzazione tecnica della US Formiginese” – ha aggiunto Enzo Varini, Presidente FCI Modena.

Sul percorso saranno presenti gli addetti al controllo del traffico, il personale della Polizia Locale di Castelfranco e volontari, che regoleranno il passaggio di mezzi e atlete. Tutte le misure adottate sono finalizzate alla sicurezza delle atlete impegnate in gara e di tutti coloro che percorreranno la zona interessata dalle limitazioni.