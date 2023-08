Il cantiere di Piazza Spallanzani diventa una mostra a cielo aperto dedicata alla tappa di Scandiano-Viareggio del Giro d’Italia: l’evento, che ha attraversato le strade del paese lo scorso maggio, sarà ora ricordato attraverso l’esposizione di 24 fotografie stampate su pannelli di grandi dimensioni. Le immagini catturate durante il Giro, e nel percorso di avvicinamento alla tappa, saranno collocate lungo il perimetro del cantiere, trasformandolo in un’area che celebra lo sport e la comunità.

La mostra sarà allestita, ovviamente a titolo completamente gratuito, venerdì 1 settembre in mattinata. Dal pomeriggio dunque sarà visitabile. Le foto sono state realizzate da Gianguido Gilioli, nonché dai fotografi del collettivo Contrasto Lab e dell’agenzia Amalgama Comunica.

Si tratta di una scelta figlia di un confronto con gli esercenti di Piazza Spallanzani. Da lì nasce l’idea di animare e di abbellire il contesto del cantiere: questa iniziativa trasformerà gli spazi precedentemente inutilizzati del perimetro del cantiere in un motivo di interesse che potrà spingere chiunque interessato a passeggiare lungo i portici e a rivivere un momento storico per tutta la comunità, quale la partenza di tappa della corsa rosa da Scandiano, il 16 maggio scorso.

“L’obiettivo è rendere più attrattiva l’area commerciale di Piazza Spallanzani, su cui il cantiere ha avuto un forte impatto – ha dichiarato il sindaco Matteo Nasciuti -. Invito tutti a prendersi qualche minuto di tempo per passeggiare attraverso i portici, ammirando le fotografie che hanno catturato l’entusiasmo di quei momenti, nell’attesa che la piazza rinnovata sia di nuovo fruibile per tutti”.

I lavori, che sono iniziati a maggio, permetteranno di valorizzare la storica piazza con una nuova pavimentazione, canali di scolo delle acque, illuminazione più moderna e meno barriere architettoniche.

I lavori procedono a buon ritmo. La pavimentazione esistente, da tempo dissestata, è già stata rimossa, e i blocchi di porfido sono stati trasferiti in un magazzino per poter essere riutilizzati: verranno sostituiti da una griglia geometrica di granito bianco e da filetti di porfido multicolore posati in diagonale, che saranno a filo con i tre lati porticati. In questo modo si eviteranno gradini, scomodi per i passeggini e limitanti per i disabili. Sul nuovo lastricato non verrà utilizzata segnaletica orizzontale, ma borchie metalliche rimovibili che, oltre ad essere visivamente meno impattanti, permetteranno di gestire i parcheggi in maniera flessibile. Le modifiche alla piazza non sono, però, soltanto estetiche: le reti fognarie e gli impianti elettrici sono stati infatti completamente rinnovati.