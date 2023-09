Quello in arrivo sarà l’ultimo weekend di apertura per la piscina comunale di Campogalliano dopo un’apertura estiva che ha fatto registrare ottimi risultati. Domenica 3 settembre infatti sarà l’ultima giornata utile per usufruire della struttura di via Gramsci gestita dalla polisportiva Campogalliano. Circa 600 nuovi iscritti con tessera, presenze giornaliere mediamente da 35 a 40 persone, oltre 3000 di presenze, cioè di ingressi complessivi nell’arco di giugno, luglio e agosto, sono davvero numeri importanti per una realtà comunale come quella campogallianese. Anche i corsi di nuoto, risveglio muscolare e acquagym hanno avuto molti partecipanti, complessivamente un centinaio.

“Siamo molto soddisfatti della stagione – dice Filippo Serafini, presidente della polisportiva – lo staff completamente rinnovato ha dimostrato le grandi potenzialità della piscina; abbiamo lavorato in prospettiva investendo sui giovani e formando anche nuovi bagnini di Campogalliano”. “Vogliamo davvero ringraziare – spiegano dall’Amministrazione comunale – personale dello staff e responsabili per l’ottimo lavoro svolto e per aver garantito questo servizio ludico educativo ai ragazzi e alla nostra comunità”.