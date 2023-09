Cambiamenti climatici, riscaldamento globale, eventi sempre più estremi e, purtroppo, sempre più comuni. Lapam Confartigianato ha organizzato un appuntamento per riflettere su questi temi e analizzare le operazioni che ognuno di noi, nel proprio piccolo, può mettere in atto per ridurre e iniziare a contrastare gli effetti disastrosi di tali eventi atmosferici.

L’appuntamento è per lunedì 4 settembre, a partire dalle ore 20.30, in Piazza Matteotti a San Felice Sul Panaro, all’interno del contesto della Fiera di San Felice. Relatore e protagonista dell’iniziativa sarà Luca Lombroso, meteorologo AMPRO e divulgatore scientifico, il quale spiegherà la genesi di questi fenomeni atmosferici sempre più estremi e dai risvolti drammatici e presenterà il suo libro “Attenti al meteo. Tornado, alluvioni, grandine e saette”. Oltre a questo volume, durante la serata verrà presentata la novità editoriale “Il Tesoro Sommerso – Storie tra fango e speranza nell’alluvione del 16-17 maggio 2023 in Emilia-Romagna”, scritto con Andrea Raggini per Edizioni Artestampa, i cui utili andranno a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione. Al termine dell’iniziativa sarà possibile acquistare le due opere.

Un’occasione per sensibilizzare i cittadini su come agire per cambiare e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.

L’evento è gratuito previa iscrizione tramite il sito www.lapam.eu.