Dopo l’esposizione di alcune tavole durante la fiera di Luglio, lunedì 11 Settembre a partire dalle 20.45 presso il Teatro Troisi, si svolgerà la presentazione pubblica del nuovo Piano Urbanistico Generale, a cura del progettista, arch. Carla Ferrari, e dell’Amministrazione Comunale.

L’incontro, rivolto a tutta la cittadinanza, servirà per illustrare con un linguaggio semplice e comprensibile a tutti, le scelte strategiche per il governo del territorio e lo sviluppo di Nonantola per i prossimi decenni e si pone come momento conclusivo del processo di informazione e partecipazione avviato nel 2021 con l’assemblea tematica sulla mobilità.

Il piano è già stato assunto dalla Giunta Comunale lo scorso 29 giugno e sarà portato in discussione in Consiglio Comunale entro la fine dell’anno.

Il materiale è liberamente consultabile nella sezione dedicata del sito istituzionale del Comune di Nonantola ed entro il 18 settembre è possibile presentare osservazioni.