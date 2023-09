I Carabinieri della Stazione di Bazzano hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Bologna un 70enne italiano per minaccia aggravata. La denuncia è scaturita nel corso di un’indagine avviata la mattina del 30 agosto, quando una donna ha chiamato i Carabinieri informandoli che la sera prima, verso le ore 23:30, i suoi due figli minorenni, mentre si trovavano da un amico per una “pizzata” con altri adolescenti, erano stati minacciati dal vicino di casa che, infastidito dalla festa, gli aveva puntato una pistola contro dicendogli che se non se ne fossero andati via gli avrebbe sparato.

La scena è stata filmata con un telefonino e mostrata ai Carabinieri che hanno identificato il presunto autore dei fatti nel 70enne italiano, vicino di casa di uno dei festeggiati. A quel punto i Carabinieri si sono presentati a casa del soggetto e dopo averlo informato della situazione, gli hanno sequestrato le armi da fuoco, tutte vere, regolarmente denunciate e accompagnate da una licenza di porto d’armi per uso sportivo, intestata al 70enne. Le armi sequestrate all’anziano sono una pistola semi automatica, un fucile da caccia, una carabina di precisione e le relative cartucce. Nessuno dei minorenni è stato denunciato.