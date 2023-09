Il Comune di Cavriago organizza con la collaborazione di Quariegh Proloco di Cavriago e dell’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Cavriago l’edizione del 2023 della Fiera dei Tori.

L’inaugurazione sarà in piazza Zanti domenica 10 settembre alle ore 11.15 alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti delle associazioni che hanno collaborato all’iniziativa. Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per le strade di Cavriago mercato tradizionale e artigianato artistico. Dalle ore 14.00 in piazza Benderi Festa Romagnola con Ballo Liscio e con gli Schioccatori di fruste Romagnoli.

L’Associazione “Amici di Matilde di Canossa e del Castello del Bianello” organizzano nell’ambito della Fiera la mostra “Matilde di Canosa: la storia in immagini della collezione Giuliano Grasselli”, a cura di Donatella Jager Bedogni e Davide Grasselli

Da venerdì 8 a domenica 10 settembre 2023 piazza Zanti ospiterà la XLII Parata della Bandiera della Lega Italiana Sbandieratori organizzata e promossa dall’Associazione Musici e Sbandieratori della Contrada Monticelli e proprio domenica, in occasione della Fiera, durante la mattinata saranno organizzate le gare di grande squadra, mentre nel pomeriggio saranno premiati i vincitori per singole specialità e il gruppo Campione d’Italia, ossia quello che avrà raggiunto il maggior punteggio nella classifica combinata e, dalle ore 15.00 sarà organizzata un’Esibizione della Nazionale Italiana Sbandieratori.

Anteprima della fiera sabato 9 settembre: alle ore 15.00 le centinaia di partecipanti alla parata sfileranno per le vie di Cavriago e dalle ore 20.00 in piazza Zanti sarà organizzata la “Notte della Bandiera” con concerto dei Bandarabà e gnocco fritto.

Confermato il tradizionale appuntamento con il Luna Park in piazzale Govi da venerdì 8 a martedì 12 settembre.

“Sarà una fiera fuori dall’ordinario” dichiara il Vice Sindaco Matteo Franzoni. “Cavriago ospiterà centinaia di musici e sbandieratori provenienti da tutta Italia, per uno spettacolo che è sintesi di tradizione e agonismo: si tratta infatti di una vera e propria competizione che è anche una appassionante esibizione per i non addetti ai lavori, per i bambini come per gli adulti. Conto sulla calorosa accoglienza dei cavriaghesi. Ringrazio Proloco Quariegh e gli Alpini di Cavriago per la consolidata collaborazione nell’organizzazione di eventi oltre che le associazioni del paese che hanno collaborato in queste ultime settimane”.