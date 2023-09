Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 6 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 7 SETTEMBRE, sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone, verso Ancona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cesena, percorrere la viabilità ordinaria: SP7 Cervese, Rotonda Cervese, Via Spinelli, Strada comunale Assano, Rotonda Merzagora, Via Spadolini, Rotonda Lugaresi, SS726, Via La Malfa, SS9 Via Emilia, SP33 Rotonda Brighi e rientrare sulla A14 alla stazione di Valle del Rubicone.

NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 6 E GIOVEDI’ 7 SETTEMBRE, CON ORARIO 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Cesena, in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Valle del Rubicone o di Cesena nord.