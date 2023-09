Raccogliere fondi a favore della Casa delle donne contro la violenza. E’ l’obiettivo di “Malamore No”, la serata promossa dall’associazione femminista Blu Bramante, in collaborazione con Casa delle donne contro la violenza, in programma martedì 5 settembre alla Polisportiva San Donnino in via delle Genziane. Si parte alle 19 con la cena. Si prosegue alle 21 con “Cantarstorie”, spettacolo di giovani cantautrici modenesi presentate da Francesca Mercury. Ai brani musicali si alterneranno letture di poesie di Patrizia Cavalli a cura di Rosamaria Fino.

I dati rivelano che il fenomeno della violenza di genere è in crescita anche a Modena. Nel 2023 sono state finora 352 le richieste di aiuto arrivate al centro contro la violenza di modena, 28 in più rispetto all’anno precedente. 58 di queste riguardano violenze sessuali. “Con Malamore No, giunto alla sua settima edizione – spiega Franca Ferrari, Presidente dell’associazione Blu Bramante – intendiamo sostenere il lavoro prezioso portato avanti dalla Casa delle donne contro la violenza: aiutare le donne che subiscono violenza ad avviare percorsi che le rendano più autonome e più libere. Due anni fa – aggiunge Franca Ferrari – in occasione della precedente edizione di Malamore No, organizzammo una raccolta di fondi a favore delle donne afghane”.

Per partecipare alla serata del 5 settembre è obbligatoria la prenotazione telefonando al 340 1566526 oppure al 370 3080005. Il costo della cena è di 20 euro (10 euro fino a 12 anni).