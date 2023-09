Con riferimento alla nota stampa diramata oggi dalla FILT-CGIL di Modena, SETA S.p.A., rende noto che – a differenza di quanto sostenuto dall’Organizzazione Sindacale – non è in corso, né previsto, alcun “azzeramento dei vertici” aziendali, ai quali nessuno (in particolare: i Soci) ha chiesto di fare un “passo indietro”.

Tantomeno risultano confermate o giustificate le paventate “potenziali difficoltà di governo che si potrebbero ingenerare”: più semplicemente, nei prossimi giorni il Consiglio di Amministrazione di SETA sarà interessato da una normale procedura di avvicendamento, che sarà gestita garantendo piena continuità ed operatività all’organo amministrativo della società.