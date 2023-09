Nella serata di lunedì 4 settembre, durante un normale controllo del territorio in via Emilia San Pietro, gli operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia hanno notato un soggetto che si aggirava con fare sospetto ed hanno deciso di controllarlo.

L’uomo, un 27enne straniero con diversi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, durante le prime fasi del controllo volto ad eseguire una sua completa identificazione, appariva immotivatamente nervoso e agitato, attuando dei comportamenti che insospettivano gli agenti. Gli operatori decidevano quindi di perquisire il soggetto, rinvenendo all’interno di una tasca dei pantaloni un pacchetto di sigarette con dentro un involucro in cellophane trasparente contenente 7,57 gr. di sostanza stupefacente del tipo cocaina e una dose di hashish, nonché all’interno del portafoglio la somma contante di € 80.00 in banconote di piccolo taglio. Veniva quindi perquisita l’abitazione del 27enne, al cui interno veniva rinvenuto, sotto il lavandino del bagno, un bilancino di precisione nonché vario materiale normalmente utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Al termine degli accertamenti di rito e sulla base degli elementi emersi, il soggetto è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti ex art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.