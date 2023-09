Domenica 10 settembre si celebra la Giornata Europea della Cultura Ebraica, con un’edizione dedicata al tema della “bellezza”, organizzata a Finale Emilia da Alma Finalis, con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Come è capitato anche in passato, la Giornata Europea della Cultura Ebraica coincide, a Finale Emilia, con un’altra meravigliosa iniziativa volta a far scoprire le ricchezze enogastronomiche del nostro paese, passeggiando nel comune e dintorni: la Magnafinal.

Alma Finalis ha così deciso, quest’anno, di celebrare la bellezza e l’importanza di lavorare insieme per la comunità, condividendo con l’associazione Nonna Summer, la prima tappa della Magnafinal nello spazio accanto al cimitero ebraico, l’ex orto del custode.

Sarà per tutti (partecipanti alle visite guidate al cimitero e alla Magnafinal) un’occasione unica per scoprire e riscoprire le pagine ebraiche della storia finalese.

Saranno presenti alla tappa della Magnafinal nei pressi del cimitero ebraico i musicisti della Piccola Orchestra Ochtopus, gruppo attivo dal 1996 che ha partecipato a diverse iniziative presso altri luoghi con un passato ebraico.

Al termine delle visite guidate al cimitero ebraico sarà possibile assaggiare la torta degli ebrei, per concludere in “bellezza” la mattinata.

Naturalmente sono previste anche le visite guidate al ghetto alle ore 9.30 e alle 11.30 e il pranzo ebraico proposto dall’Osteria La Fefa di via Trento e Trieste.

È possibile prenotare le visite guidate al numero 353 425 8898 o all’indirizzo e-mail info@almafinalis.it, e il pranzo contattando direttamente il ristorante al numero 0535 780202.