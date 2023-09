Nella mattinata odierna, in via Malmusi, gli agenti della Squadra Volante hanno constato che la porta di accesso dello stabile, già oggetto di sgombero nel pomeriggio del 3 settembre, risultava aperta. Al secondo piano della struttura rintracciavano due ragazzi che venivano accompagnati in Questura ai fini di una compiuta identificazione e successivamente affidati alle rispettive comunità. Attivata la Polizia Locale per accelerare la messa in sicurezza dello stabile.