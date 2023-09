Cielo sereno. Temperature in aumento. Minime attorno a 18-20 gradi nelle zone interne e 19-22 gradi lungo la costa. Massime intorno ai 30-31 gradi in pianura, 27-28 gradi lungo la costa. Venti in prevalenza deboli settentrionali con rinforzi da nord-est lungo sul settore orientale. Mare poco mosso.

(Arpae)