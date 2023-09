Sabato 9 settembre 2023, a partire dalle ore 21:00, presso la “RCF Arena Campovolo ” di Reggio Emilia, andrà in scena in concerto della pop band italiana “Pinguini Tattici Nucleari.

L’accesso all’area concerto potrà avvenire attraverso i seguenti varchi:

via dell’Aeronautica (Ingresso Principale);

Ponte della Pedagna di Villa Curta, riservato a staff e artisti, disabili

Si stima la presenza di circa 75.000/80:000 spettatori.

Apertura cancelli ore 14:00.

Per meglio godere dell’ultimo concerto dell’Arena e per meglio consentire a tutti la fruizione dei servizi organizzati si forniscono le seguenti informazioni:

1- Per la corretta gestione del transito dei pedoni e degli spettatori, in entrata ed in uscita, dalla RCF Arena, l’evento si svolgerà in regime di circolazione interrotta dalle 00:00 del 9 settembre e sino a cessate esigenze, ovvero a completo deflusso degli spettatori, come descritto nel Piano della Viabilità, redatto dal Comando Polizia locale e protezione Civile del Comune di Reggio Emilia, in occasione del concerto alla RCF Arena Campovolo per l’evento musicale “Pinguini Tattici Nucleari” datato 31 agosto 2023 e nella Ordinanza comunale datata 6 settembre 2023 – Provvedimento di limitazione alla circolazione e alla sosta per lo svolgimento del concerto.

2- Con Ordinanza del Comune di Reggio Emilia datata 6 Settembre 2023, viene decretato il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche per gli ambulanti e per gli altri esercizi ubicati nell’area adiacente alla RCF Arena – divieto di detenzione/consumo, vendita somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine in occasione del concerto dei PINGUINI TATTICI NUCLEARI;

3- Società Anas con apposita ordinanza ha disciplinato la circolazione lungo la tangenziale disponendo la chiusura al traffico su SS 722 TANGENZIALE DI REGGIO EMILIA dal km 5+050 al km 4+950, dir. Modena, su svincolo in uscita. Chiusura rampa di uscita dello svincolo n.3 in direzione via Vertoiba, in carreggiata dir. Modena, a partire dalle ore 05:00 del 9/09/2023 fino alle ore 24:00; interesserà tutti gli utenti. Chiusura al traffico su SS 722 TANGENZIALE DI REGGIO EMILIA dal km 4+130 al km 4+300, (dir. Parma), su svincolo in uscita, (Chiusura rampa di uscita dello svincolo n.3 in direzione Via Vertoiba, in carreggiata dir. Parma), a partire dalle ore 05:00 del 9/09/2023 fino alle ore 24:00; interesserà tutti gli utenti. Chiusura al traffico su SS 722 TANGENZIALE DI REGGIO EMILIA dal km 4+350 al km 3+900, dir. Modena, su corsia di emergenza, Chiusura corsia di emergenza, a partire dalle ore 05:00 del 9/09/2023 fino alle ore 24:00; interesserà tutti gli utenti. Chiusura al traffico su SS 722 TANGENZIALE DI REGGIO EMILIA dal km 3+900 al km 4+130, dir. Parma, su corsia di emergenza. Chiusura della corsia di emergenza, a partire dalle ore 05:00 del 9/09/2023 fino alle ore 24:00; interesserà tutti gli utenti.

4- Parcheggi: per questo evento musicale saranno disponibili le seguenti aree di sosta attrezzate:

1- Parcheggio Aeroporto;

2- Parcheggio di via del Chionso.

3- parcheggio via Mozart

4- Parcheggio via Ruini

5- Parcheggio via Romano – carico e scarico pubblico-

6- Park Lari

Si sottolinea che il parcheggio di via Romano è destinato allo scarico familiari diretti in RCF Arena ed all’attesa degli stessi alla fine del concerto, questa opzione consente di evitare intasamenti causati dalla sosta di pedoni in attesa dei propri congiunti(genitori o familiari

Si segnala che in fase di deflusso spettatori l’esodo da RCF Arena sarà indirizzato su:

a – Uscita boulevard via dell’Aeronautica

b – Uscita boulevard pista aeroporto

L’utilizzo di queste due vie di esodo consentirà di raggiungere con fluidità le aree di sosta prescelte senza creare intasamenti o eccessive attese tutto sotto l’assistenza del personale steward.