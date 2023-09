Due feriti, uno dei quali in modo serio, in un incidente avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17:00 in via Massarenti a Granarolo dell’Emilia. Nello schianto sono state coinvolte due auto: il conducente di una di queste, un uomo di 53 anni soccorso dai sanitari del 118 e dai Vigili del fuoco, è stato trasportato al Maggiore di Bologna in codice di massima gravità. L’altro ferito, un uomo di 38 anni, ha riportato traumi di media gravità. Rilievi della Polizia locale.

Altre tre persone sono rimaste ferite in un altro incidente avvenuto stanotte intorno alle 2:30 al km 10 Sud della A13, in località San Martino di Bentivoglio. Un furgone adibito al trasporto persone che trainava un carrello, in autonomia si è ribaltato finendo fuori strada. Ad avere la peggio una donna di 52 anni, elitrasportata all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di massima gravità. Feriti in modo meno grave un uomo di 41 anni ed un’anziana di 73, trasportati al Maggiore in codice di media gravità. Lievi ferite per due uomini di 33 e 39 anni ed una ragazza di 20. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, i Vigili del fuoco volontari di San Pietro in Casale, la Polizia stradale e personale di Autostrade. L’autostrada è rimasta chiusa per circa 50 minuti in direzione sud.