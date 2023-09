Si è concluso un mese d’Agosto intenso per la Polizia Locale di Mirandola che prosegue nell’opera di presidio del territorio comunale in quell’incessante attività di lavoro a tutela della sicurezza dei cittadini. Infatti, sono stati diversi gli episodi che nel mese di agosto hanno richiesto l’intervento degli agenti:

Il 9 Agosto scorso, a seguito di varie segnalazioni da parte di cittadini intimoriti, una pattuglia si dirigeva in via Nuvolari allertata della presenza di due soggetti intenti ad importunare le persone che attraversavano la pista ciclopedonale. Giunti sul posto, gli operatori hanno trovato un uomo in evidente stato di alterazione alcolica, e una donna seduta al suo fianco. Alla vista degli agenti entrambi i soggetti inveivano prima contro questi, poi ai cittadini presenti sul posto. Dopo l’iniziale resistenza l’uomo – un nomade italiano con svariati precedenti contro il patrimonio e la persona – è stato accompagnato presso il Comando locale della Polizia Locale dove gli è stata contestata una sanzione per ubriachezza molesta.

Il secondo episodio è avvenuto alla vigilia di Ferragosto quando, verso il tardo pomeriggio, una pattuglia notava nell’area verde di via Prampolini un soggetto extracomunitario intento a bere birra su una panchina. Dopo un primo controllo, effettuato anche con la finalità di verificare la presenza di sostanze stupefacenti, armi, arnesi da scasso, etc., l’uomo, un cittadino tunisino, è risultato clandestino e privo dei documenti. Accompagnato al Comando della Polizia Locale, si è proceduto alla fotosegnalazione e al deferimento per ingresso e soggiorno illegale in Italia.

La sera del 18 Agosto scorso, gli Operatori della Polizia Locale si sono imbattuti in autoveicolo rubato. A seguito di un’ispezione in via Dei Fabbri, gli Agenti rinvenivano un’auto con targa tedesca sospetta, oggetto di nota di rintraccio internazionale secondo il trattato di Schengen, a seguito di furto perpetrato in Germania. Immediatamente è scattato il sequestro dell’autoveicolo e il deferimento all’Autorità Giudiziaria dei due italiani in possesso del mezzo per ricettazione. Attualmente sono ancora in corso le indagini per risalire ad eventuali altri reati e a fatti relativi alla ricostruzione della dinamica dei fatti.

Ultimo in ordine di cronologico, il ritiro di patente effettuato per guida sotto l’effetto dell’alcol, poco prima della mezzanotte del 23 Agosto scorso. A seguito di un controllo stradale, il conducente di un’autovettura veniva accompagnato presso il Comando della PL, per essere sottoposto ad accertamenti e lì risultava positivo all’etilometro ed alla guida sotto l’effetto dell’alcol. Per il conducente è quindi scattato il ritiro della patente.

Soddisfazione è stata espressa per l’operato della Polizia Locale, dal Sindaco di Mirandola Alberto Greco: “Un lavoro encomiabile e che mi sento di elogiare, quello portato avanti in modo indefesso dagli agenti della Polizia Locale nel corso del mese di agosto. Garantire la scurezza della comunità attraverso il presidio costante del territorio, volto a scongiurare e a contrastare eventuali situazioni che potrebbero sfociare in episodi di illegalità o criminalità, resta tra le finalità principali che persegue la Giunta Greco. Risultati tangibili raggiunti grazie al lavoro instancabile degli operatori ed al consolidamento del Corpo”.

Il Primo Cittadino, nel pomeriggio di oggi – Venerdì 8 Settembre – ha poi ricevuto presso il Municipio il Comandante Gianni Doni, accompagnato dagli Agenti Raffaele Di Canosa e Valerio Zoni. Una visita di cortesia che ha consentito al Primo Cittadino di complimentarsi con i due operatori, recentemente elevati al grado di Ispettori.