Nel pomeriggio di martedì 5 settembre, personale della Polizia di Stato in servizio presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Reggio Emilia è stato allertato dai colleghi del locale 113 in quanto un cittadino aveva segnalato che un suo amico era intenzionato a suicidarsi gettandosi sotto un treno in transito inviando, a conferma di quanto riferito, un video nel quale l’amico annunciava chiaramente intenti suicidi.

Il tempestivo intervento del personale della Polizia Ferroviaria, che richiedeva immediatamente il blocco della circolazione ferroviaria, permetteva di rintracciare l’uomo nei pressi dei binari, all’uscita della stazione storica di Reggio Emilia, lato Bologna. L’uomo, un quarantenne che avvicinato dagli agenti confermava i suoi intenti suicidi attribuendoli ad una recente delusione amorosa, rincuorato dal personale di polizia, veniva accompagnato presso gli uffici della Polizia Ferroviaria per poi essere trasportato, tramite ambulanza presso il locale pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

L’intervento, risolto dagli uomini della Polfer nel tempo record di 14 minuti, oltre a non causare ripercussioni sul traffico ferroviario dell’importante direttrice, si è rivelato anche particolarmente efficace anche dal punto di vista umano, tant’è che l’uomo, una volta dimesso dall’ospedale, ha inviato una mail al Posto Polfer di Reggio Emilia con la quale ringraziava i polizotti intervenuti che, ha scritto tra l’altro ”…mi sono stati di vero aiuto e si sono comportati come fossero due amici… grazie mille del vostro servizio che svolgete tutti i giorni… grazie mille di nuovo…”.