MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo preso una sconfitta forte alle politiche. Siamo riusciti a risalire con forza fino al 20%, non basta ma è un bel salto in avanti. Stiamo vedendo un risveglio di partecipazione e stiamo lavorando alacremente. Il primo vero banco di prova lo avremo alle prossime elezioni europee, ma non penso che sarà difficile per noi, che abbiamo sostenuto il Next Generation Ue, confrontarci con una destra imbarazzata perchè fino a qualche anno fa voleva uscire dall’euro e si è scelta come amici in Europa quelli che lavorano contro gli interessi del nostro Paese”. Lo ha detto la segretaria del partito democratico Elly Schlein dal palco de “Il tempo delle donne” organizzato dal Corriere della Sera alla Triennale di Milano.

“Credo che l’agenda che il Pd sta mettendo in campo ha anche il merito di compattare tutto il partito e tutte le sensibilità. Tutti – ha aggiunto – saremo ingaggiati in una campagna che non riguarda le questioni interne nostre che sono quelle che interessano di meno, ma il futuro che vogliamo dare all’Italia e all’Unione europea, perchè non c’è un’emergenza che riusciamo a risolvere dentro ai confini nazionali”.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –