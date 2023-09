Dal 11 al 13 settembre, l’Università di Modena e Reggio Emilia avrà l’onore di ospitare la 76ª edizione del Congresso Nazionale della SIAI – Società di Anatomia e Istologia. Questa sarà la prima volta che la città di Modena diventerà palcoscenico per un evento di tale importanza nel campo delle discipline morfologiche. L’occasione è resa ancor più significativa dalla coincidenza con le celebrazioni per il quinto centenario della nascita dell’illustre anatomista Gabriele Falloppio, nato a Modena nel 1523 e scomparso a Padova nel 1562.

L’inaugurazione del congresso è in programma per l’11 settembre, alle ore 16.00, e si terrà nella Chiesa di San Carlo (Via S. Carlo, 7, Modena). L’evento vedrà la partecipazione del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Prof. Carlo Adolfo Porro, e del Sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli. Le sessioni congressuali, invece, avranno luogo nel Centro Servizi Didattici della Facoltà di Medicina e Chirurgia, situato all’interno del Policlinico di Modena.

Presidenti del Congresso saranno la Prof.ssa Carla Palumbo, Ordinaria di Anatomia Umana, e la Prof.ssa Sandra Marmiroli, Ordinaria di Istologia ed Embriologia. Entrambe fanno parte del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze. In qualità di Presidente Onorario, l’evento vedrà la presenza del Prof. Gastone Marotti, già Direttore del precedente Dipartimento di Anatomia e Istologia ed ex coordinatore del Museo Anatomico.

“Questo congresso rappresenta un momento importante di condivisione degli avanzamenti scientifici nell’ambito delle discipline morfologiche – commentano le Professoresse Palumbo e Marmiroli -. Abbiamo avuto una massiccia partecipazione, arrivando a quasi 400 iscritti, in particolare giovani ricercatori e ricercatrici, molti dei quali avranno l’opportunità di presentare oralmente i risultati dei loro studi di fronte a studiosi e ricercatori molto prestigiosi”.

Nell’ambito del congresso sono previsti interventi di notevoli keynote speaker, come il Prof. Saverio Cinti e il Prof. Alex Toker. Inoltre, sono state organizzate due sessioni innovative pensate appositamente per i giovani ricercatori. La prima, denominata “Meet the Expert”, si concentrerà sulle tecnologie morfologiche innovative e vedrà tra gli oratori Mauro Zapparoli e Jonathan Vinet del Centro Grandi Strumenti di Unimore. La seconda sessione, “Meet the Editor”, offrirà un’opportunità per i giovani ricercatori che stanno iniziando a pubblicare i loro risultati originali: in questa sessione, infatti, avranno l’occasione di incontrare gli Editor-in-Chief di quattro riviste internazionali, con i quali è programmata una tavola rotonda.

Per maggiori informazioni, consultare il link https://siai2023.intrascongressi.com