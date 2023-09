È stata completata la pulizia dei muri esterni della scuola elementare Sant’Agostino, imbrattati con scritte no-vax nelle scorse settimane.

Circa 600 metri quadri di superficie riportati a nuovo grazie all’intervento della ditta Nanoprom Chemicals di S.Antonino di Casalgrande, utilizzando prodotti a base d’acqua derivati dalla soia, allentano la catena molecolare dei pigmenti di colore facendoli staccare dalla superficie, permettendo così la pulizia attraverso un semplice getto d’acqua.

I prodotti stessi, a contatto con l’acqua, diventano innocui per la salute e per l’ambiente.

L’intervento per il ripristino totale delle murature è durato, in tutto, una settimana.

“Abbiamo dovuto attendere tempi tecnici e burocratici lunghissimi prima di poter consentire alla ditta di intervenire – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – e questo purtroppo ha fatto si che la vernice penetrasse ancor di più, con l’evaporazione del liquido, all’interno della muratura. Grazie all’intervento, però, dell’amico Gian Luca Falleti, Amministratore Delegato di Nanoprom Chemicals i muri delle S.Agostino non portano più traccia di quel disgustoso vandalismo di cui, mi auguro, presto le Forze dell’Ordine individueranno i responsabili. Il tutto in pochissimi giorni, giusto in tempo per far si che, all’inizio dell’anno scolastico 2023-2024, gli alunni possano rientrare in una scuola dignitosa e pulita”.

Nanoprom Chemicals è un’azienda Benefit che svolge ricerca per i propri clienti a 360 gradi, dai satelliti ai sommergibili.

L’intervento alle S.Agostino è stato effettuato dalla “Divisione Graffiti”, una delle prime divisioni di Nanoprom che, in oltre vent’anni di attività, ha saputo spaziare attraverso numerose divisioni ed altrettante start-up in ogni campo.

Conosciutissima in tutto il mondo per le vernici delle monoposto di Formula Uno, a breve sbarcherà negli Stati Uniti, con uno stabilimento a Huston, per incrementare ulteriormente la già proficua collaborazione con la Nasa