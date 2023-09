Il 2023 rappresenta l’ottavo anno dell’evento organizzato da “Gli amici di Laura” intitolato “Laura e i Colori del mondo”, per ricordare insieme l’amica Laura Messori prematuramente scomparsa a 40 anni nel 2015 a causa di una malattia. Laura era originaria di San Martino di Guastalla ma risiedeva da diversi anni a Campagnola Emilia, sposata con un figlio. Era una persona solare, sorridente, piena di vita che ha lasciato un ricordo indelebile in chi l’ha conosciuta.

Negli anni il memorial è stato un susseguirsi di proposte sempre molto interessanti, dove si mescola il buon cibo con eventi teatrali, intrattenimenti per grandi e piccini, appuntamenti musicali, cabaret e mostra di rombanti motociclette.

L’evento è programmato per domenica 17 settembre a Rolo nella struttura di “Rolo in Festa” che come lo scorso anno si prodiga mettendo a disposizione degli organizzatori, le abili mani delle “Rasdore” che provvederanno a confezionare ottimi manicaretti per stuzzicare i palati.

La giornata si preannuncia densa di appuntamenti che potrete leggere anche sulla locandina e ce n’è per tutti i gusti:

– il pranzo dalle ore 12:00

– il comico Willer Collura

– il cantante imitatore Giuseppe Scelta

– Il bollaio matto, grande performer di bolle, nel primo pomeriggio

– la famiglia ludica, giochi per tutta la famiglia

– DJ Tosa e barman Fabio Guastalla nel pomeriggio

Associazione Amici del Day Hospital Oncologico di Guastalla ODV è destinataria dei proventi derivanti da tutte le attività della giornata, come succede fin dalla prima edizione. Come sempre il ricavato viene destinato a finanziare le attività gratuite in aiuto al malato oncologico e alla sua famiglia.

Gli amici di Laura, sono un gruppo di ragazzi che dimostrano l’attaccamento alla loro amica con la costanza e la determinazione testimoniata dal proseguire nel progetto. E’ un’ottima occasione per tutti di ritrovarci in compagnia e in allegria ricordandola, ed è diventato, col tempo, un appuntamento atteso da molti.

Nella speranza di vedervi numerosi, gli organizzatori ricordano di prenotare.