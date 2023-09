È n programma il 15 settembre alle 14, in Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio, la seconda conferenza territoriale sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico: stato dell’arte in Italia, prospettive e opportunità per Enti locali e altri Attori istituzionali, organizzata nell’ambito del Progetto ITALIAE dal Dipartimento Affari Regionali e Autonomie Locali (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in partnership con l’Agenzia del Demanio.

Obiettivo dell’incontro è la declinazione di un nuovo ruolo del patrimonio immobiliare pubblico nei territori fragili attraverso il confronto fra enti pubblici, stakeholders ed esperti. Un’ampia disponibilità di spazi, tra caserme, ex ospedali, scuole e terreni, pensata non più come area dismessa di cui liberarsi, ma come un asset strategico per la rigenerazione urbana e territoriale. Questo nuovo modo di intendere e concepire l’area urbana permette alle comunità di riappropriarsi e di rivivere nuovamente gli spazi rigenerati, con evidenti miglioramenti nella qualità della vita e nella sfera sociale, economica e ambientale dei territori fragili.

I lavori saranno aperti dai saluti di Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato – Ministero della Cultura e dal sindaco Matteo Lepore.

Sarà possibile partecipare all’evento esclusivamente in presenza previa richiesta di partecipazione da inviare alla email infoitaliae.dara@governo.it