Un sistema sanitario e sociale sempre più di prossimità, che specialmente nelle zone di montagna mette in rete tutti i professionisti operanti sul territorio per raggiungere e agevolare il paziente, anche se residente in aree difficilmente raggiungibili. Si parlerà dei servizi sanitari e sociali del Frignano nell’incontro in programma domani, venerdì 15 settembre, a Sestola (ore 17) presso la Sala Biblioteca in via Macello 10.

L’appuntamento sarà un’occasione per fare il punto coi cittadini sui percorsi attivi e come questi si evolveranno in futuro. Interverranno il sindaco di Sestola, Fabio Magnani; il Direttore del Distretto sanitario di Pavullo, Massimo Brunetti; Marina Marti dell’Unione dei Comuni del Frignano; la Direttrice delle Cure Primarie dell’Azienda USL di Modena, Anna Franzelli; il Direttore dell’Ospedale di Pavullo, Gabriele Romani; la Dirigente delle Professioni sanitarie, Daniela Altariva; il Presidente del Comitato Consultivo Misto, Claudio Pasquesi; e i Medici di Medicina Generale di Sestola.