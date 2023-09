È stata aperta oggi la nuova scuola d’Infanzia Tempesta, in via Martelli al quartiere San Donato-San Vitale.

I lavori, iniziati a settembre 2021, hanno portato e alla costruzione di una nuova scuola d’infanzia e all’ampliamento della scuola primaria in corso di completamento. Sono stati investiti circa 3,9 milioni di euro.

La nuova scuola dell’infanzia, che ha una capienza di potenziali 100 posti e ospita attualmente 3 sezioni per un totale di 50 bambine e bambini, sorge in prossimità del confine con la struttura sportiva privata adiacente e il percorso pedo-ciclabile e attrezzato Madri Costituenti. L’edificio, di circa 1200 mq, è disposto su un unico piano, con le aule che hanno accesso diretto al prato, ed è dotato di un’aula magna e altri spazi dedicati alla biblioteca e alle attività psicomotorie

La scuola primaria è in via di completamento e dal prossimo anno potrà ospitare un ulteriore ciclo completo di scuola, per potenziali ulteriori 130 posti.

Il nuovo edificio si collega direttamente ai corridoi di piano terra e primo della scuola preesistente. Al piano terra si trovano le aule per attività parascolastiche, la biblioteca con tavoli di consultazione e un ampio e luminoso locale per attività collettive che affaccia direttamente sul giardino esterno. Le 5 aule sono al primo piano.

Entrambi gli edifici sono dotati di impianti tecnologici che consentono un alto risparmio energetico e, scollegati dalla rete di gas naturale, affidano la generazione di calore alle pompe di calore alimentate tra l’altro dai pannelli fotovoltaici installati sulle coperture.

L’intervento fa parte del Piano Scuole del Comune che prevede circa 100 milioni di euro di investimenti.

“Oggi apriamo una nuova scuola alla Croce del Biacco, nella zona di Piazza dei Colori – è il commento dell’assessore alla Scuola Daniele Ara -. Continuiamo a investire sulle scuole in periferia costruendo un polo importante dentro l’IC 7. Un grazie a tutte le insegnanti e le operatrici che oggi hanno accolto con il sorriso le bambine e i bambini nel primo giorno di scuola”.

“Un polo scolastico pensato e progettato insieme alla comunità educativa, al Quartiere e ai cittadini – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Borsari – che sostituisce un edificio molto datato e va ad impreziosire un territorio crocevia di culture e laboratorio di inclusione”.