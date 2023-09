Nel pomeriggio di ieri, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia, nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, in via Gian Battista Vico hanno fermato un’autovettura con a bordo 5 passeggeri tutti di origine straniera.

Nel corso del controllo il conducente, un uomo 27enne, come documento di guida ha esibito una patente belga la quale, al termine di un’appurata analisi, risultava presumibilmente falsa in quanto non conforme al modello originale. In virtù di ciò gli operatori procedevano immediatamente al sequestro del documento e, insospettiti, effettuavano una perquisizione al veicolo del soggetto. Tale attività permetteva di rinvenire, occultata all’interno del vano ruota di scorta del bagagliaio, una pistola verosimilmente scacciacani, con caricatore inserito e priva di tappo rosso, di cui l’uomo non riusciva a fornire adeguata giustificazione.

Al termine dei necessari accertamenti di rito, il 27enne veniva deferito in stato di libertà per i reati di falsità materiale e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere oltre che sanzionato amministrativamente per guida senza patente con contestuale fermo amministrativo del veicolo.