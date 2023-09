Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per consentire lavori di ammodernamento delle gallerie Buttoli (km 30+467) e Largnano (km 31+407), nelle quattro notti di lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 settembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Località Aglio (km 32+966) e l’allacciamento con la A1 Panoramica Località La Quercia (km 0+000), verso Bologna. Saranno contestualmente chiuse le stazioni di Firenzuola-Mugello e Badia, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze.

Nelle stesse notti, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Aglio est”, situata nel suddetto tratto. Si precisa che la stazione di Barberino sarà regolarmente aperta in entrata verso Bologna. In alternativa, chi proviene da Firenze ed è diretto a Bologna, potrà utilizzare la A1 Milano-Napoli Panoramica. Chi è diretto a Firenzuola dovrà utilizzare la stazione di Barberino di Mugello sulla A1 Milano Napoli mentre chi è diretto a Badia, dovrà percorrere la A1 Panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio per poi raggiungere Badia attraverso la viabilità ordinaria.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l’esecuzione delle attività propedeutiche all’apertura del bypass autostradale, realizzato per permettere l’avvio del programma di ammodernamento della galleria Monte Mario, nelle cinque notti di lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà necessario chiudere il tratto compreso tra Sasso Marconi e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Bologna/Milano.

Di conseguenza sarà chiusa anche la stazione di Sasso Marconi nord, in entrata verso Bologna/Milano.

Nelle stesse notti, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Cantagallo est”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, si consiglia: per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi, percorrere la viabilità ordinaria: SP325 Val di Setta, SS64 Nuova Porrettana, Asse Attrezzato ed entrare sul Raccordo di Casalecchio attraverso la stazione di Bologna Casalecchio; per la chiusura dell’entrata della stazione di Sasso Marconi nord: Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

******

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: nelle due notti di lunedì 18 e martedì 19 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Ferrara nord, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la viabilità ordinaria: Superstrada dei Lidi, Tangenziale ovest di Ferrara, SS723, Via Modena, Via Eridano, SP19, per rientrare sulla A13 alla stazione di Ferrara nord; dalle 22:00 di mercoledì 20 alle 6.00 di giovedì 21 settembre, sarà completamente chiusa la stazione di Ferrara nord, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ferrara sud o di Occhiobello.

Ancora sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, dalle 22:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, verso Bologna. Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Po ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 Via Eridania via Santa Maria Maddalena, SS16 adriatica, Via Marconi, Via Modena, SP19 Via Eridano, per rientrare sulla A13 alla stazione di Ferrara nord.

******

– Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 18 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 19 SETTEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 1 Nuova Bazzanese, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Viale Palmiro Togliatti, Via Gaetano Salvemini, Via Caduti di Casteldebole e l’Asse Attrezzato sud-ovest;

-sarà chiuso lo svincolo di immissione dalla Nuova Bazzanese, con provenienza Vignola, all’entrata della stazione di Bologna Casalecchio.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo della Nuova Bazzanese situato sulla carreggiata opposta.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 19 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE, IN MODALITA’ ALTERNATA:

-sarà chiuso lo svincolo 1 Casalecchio, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene dalla stazione di Bologna Casalecchio.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 1bis Nuova Bazzanese;

-sarà chiuso lo svincolo 1bis Nuova Bazzanese, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene dalla stazione di Bologna Casalecchio.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 1 Casalecchio;

-sarà chiuso lo svincolo 3 Borgo Panigale, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale.

Si ricorda che le suddette chiusure verranno effettuate nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 settembre, in modalità alternata.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 20 ALLE 6.00 DI GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE

-sarà chiuso lo svincolo 3 Borgo Panigale, in entrata in entrambe le direzioni, San Lazzaro/A14 e Casalecchio/A1 e in uscita per chi proviene da San Lazzaro/A14

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 21 ALLE 6.00 DI VENERDI’ 22 SETTEMBRE

-sarà chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 5 Quartiere Lame o 7 Bologna Centro.

******

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: nelle due notti di lunedì 18 e martedì 19 settembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la SP1 Via Sant’Alberto e Fornace Zarattini, verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: SS309, Via Sant’Alberto, Va Bisanzio, Via Fosso Dimiglio, Via Naviglio, Via Giuseppe Fuschini, SS16 Adriatica, SS67 ed entrare sulla A14 alla stazione di Forlì;

Nelle tre notti di mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 settembre, con orario 21:00-6:00: sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo Quadrifoglio e Fornace Zarattini, verso la A14 Bologna-Taranto.

Si precisa che rimarranno regolarmente percorribili i rami di svincolo del Quadrifoglio che, per chi proviene dalla SS309, immettono alla SS16 Adriatica, verso Rimini e Ravenna.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica e SS67 ed entrare sulla A14 alla stazione di Forlì.

Sempre sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 18 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 19 SETTEMBRE

-sarà chiuso lo svincolo di Bagnacavallo, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Fornace Zarattini o di Lugo Cotignola.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 19 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE

-sarà chiuso lo svincolo di Bagnacavallo, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Fornace Zarattini o di Lugo Cotignola;

-sarà chiusa l’area di servizio Sant’Eufemia ovest, situata nel tratto compreso tra Cotignola e Fornace Zarattini, verso Ravenna.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 20 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE

-sarà chiusa l’area di servizio Sant’Eufemia ovest, situata nel tratto compreso tra Cotignola e Fornace Zarattini, verso Ravenna;

-sarà chiuso lo svincolo di Fornace Zarattini, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Bagnacavallo.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 21 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 22 SETTEMBRE

-sarà chiuso lo svincolo di Fornace Zarattini, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Bagnacavallo;

-sarà chiuso lo svincolo Quadrifoglio di immissione sulla SS16 Adriatica, con provenienza A14, in direzione Ferrara città.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 22 ALLE 6:00 DI SABATO 23 SETTEMBRE

-sarà chiuso lo svincolo Quadrifoglio di immissione sulla SS16 Adriatica, con provenienza A14, in direzione Ferrara città.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo.