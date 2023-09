Lo scorso 13 settembre personale del Commissariato di P.S. di San Giovanni in Persiceto ha tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di anni 45, pregiudicato, per il reato di cui all’art. 572 c.p.

Nella mattina di mercoledì, su richiesta di una donna residente a S. Giovanni in Persiceto, una pattuglia della Squadra Volanti del Commissariato interveniva nell’abitazione, ove ad attenderla vi era la vittima che lamentava l’ennesima aggressione subita dal marito violento.

Grazie al tempestivo intervento degli agenti, è stato possibile individuare l’autore dalle violenze.

La donna descriveva agli agenti le violenze subite dal marito, soggetto già noto per analoghi episodi con contestuale attivazione del “Codice Rosso”. La stessa veniva quindi accompagnata al Pronto Soccorso dove riceveva una prognosi di sette giorni.

L’uomo è stato invece accompagnato presso gli uffici di Polizia, dove al termine di un’attenta valutazione degli elementi probatori raccolti dagli Agenti è stato tratto in arresto in flagranza per il reato di cui all’art. 572 c.p. (“Maltrattamenti contro familiari o conviventi”) e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, detenuto agli arresti domiciliari in altra struttura sino all’udienza di convalida dell’arresto eseguito.

Entrambe le parti sono state adeguatamente informate secondo la normativa vigente: nello specifico alla vittima è stato garantito l’opportuno supporto psicologico con contestuale indicazione del più idoneo centro antiviolenza, mentre all’uomo sono state fornite le informazioni per i percorsi da seguire per il recupero degli uomini maltrattanti.

L’arresto è stato quindi convalidato dal G.I.P del Tribunale di Bologna, con applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa.