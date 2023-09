Il Festival Narrativo del Paesaggio chiude il mese di settembre con sei appuntamenti che raccontano nuove storie della pianura e dell’imolese.

Si comincia venerdì 22 settembre a Sala Bolognese con “Al di là delle Nebbie”, una performance di voce e musica, narrazione e poesia, e contestualmente un workshop per la creazione di una installazione con materiali di scarto aziendale di Remida Bologna Terre d’Acqua.

A San Pietro in Casale e Galliera, sabato 23 settembre, ci attende un itinerario in bicicletta che collega i due centri e permette, attraverso visite guidate e performance di conoscere la storia del territorio tra canali, sostegni, ninfee e importanti ritrovamenti archeologici.

Domenica 24 settembre, un itinerario cicloturistico ci condurrà dalla cinquecentesca Villa Beatrice ad Argelato, con i suoi ambienti riccamente decorati, fino al centro storico di San Giorgio di Piano, con le sue leggende legate al cavaliere e al suo combattimento contro il drago.

Sempre domenica, il Parco dell’Osservanza di Imola ospita “Storie su due ruote: l’importante è arrivare”: Luca Occhi presenta “L’importante è arrivare” nel quale narra il mondiale di ciclismo del ‘68 a Imola.

A Bubano (Mordano) venerdì 29 settembre alle 20.30 Alfonso Cuccurullo presenta “Vita su due ruote”. Storie di viaggi e di personaggi che hanno fatto della bicicletta una filosofia di vita.

Infine, sabato 30 settembre a Castel Maggiore e Bentivoglio biciclettata lungo la via del Navile. I racconti orali legati a questi centri abitati, come le notizie storiche, restituiscono la suggestione dei luoghi e del paesaggio di un tempo, attraverso l’interpretazione di attori in costume che guideranno i visitatori in bicicletta.

Per maggiori informazioni, aggiornamenti e prenotazioni consultare il sito festivalnarrativodelpaesaggio.it

Il Festival Narrativo del Paesaggio è nato per valorizzare a livello artistico e culturale il recupero di storie e memorie orali legate al patrimonio paesaggistico metropolitano. Promosso dalla Città metropolitana in stretta connessione con i sei Distretti culturali, il Festival racconta, attraverso eventi teatrali, letture, incontri e proiezioni cinematografiche, la storia dei territori metropolitani percorsi dalle Via degli Dei, Via della Lana e della Seta, Mater Dei, Flaminia minor, Via degli Etruschi, Piccola Cassia, Ciclovia del Sole, Ciclovia del Navile, Ciclovia del Santerno, cammino della Linea gotica e Via del Fantini.

Il Festival Narrativo del Paesaggio fa parte del programma di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena. Il coordinamento del Festival è affidato alla società Mismaonda.