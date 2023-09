Il ciclismo torna a essere protagonista nel weekend sulle strade del territorio castelfranchese, con il “51° Circuito di Manzolino”, la tradizionale gara ciclistica per le categorie esordienti e allievi, in programma domenica 24 settembre, dalle 13.30 alle 18.00.

L’iniziativa rientra nella più ampia cornice della Settimana europea dello Sport, che si tiene dal 23 al 30 settembre, con lo scopo di promuovere l’attività fisica e il movimento e incentivare uno stile di vita sano e attivo.

“La gara ciclistica di Manzolino rappresenta da sempre un’importante occasione per promuovere uno stile di vita attivo tra tutti i nostri cittadini e cittadine, ma anche per diffondere sempre di più tra i nostri giovani i valori legati allo sport. Un ringraziamento particolare va ai volontari delle associazioni coinvolte che ci permettono di realizzare un’occasione di comunità, all’interno della splendida Festa del Ringraziamento di Manzolino” – commenta l’Assessore allo Sport Leonardo Pastore.

Durante la gara verranno adottate specifiche misure per la sicurezza sia degli atleti impegnati in gara che di tutti coloro che percorreranno la zona interessata dalle limitazioni. Il percorso della manifestazione prevede la partenza da via N. Sauro, per proseguire su via G. D’annunzio, via Castello, via Larga (SP6) e via Manzolino Ovest, con l’arrivo nuovamente in via N. Sauro. Sul percorso saranno presenti addetti al controllo del traffico, il personale della Polizia Locale di Castelfranco e volontari, che regoleranno il passaggio di mezzi e atleti.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con ASD US Formiginese ed il supporto di APS Dynamis Manzolino, Forti Pedali Manzolino e della Federazione Ciclistica Italiana provinciale.