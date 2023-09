La Proloco Polinago e la Nuova Proloco Prignano organizzano domenica 24 settembre a Polinago, la sesta edizione della Panoramica Trail, una gara competitiva di corsa in montagna di 21 km, con partenza da Polinago al Castello di Brandola, per poi arrivare fino al ponte del Diavolo (o ponte Ercole) e ritornare a Polinago, con un dislivello complessivo di 900 metri. Per partecipare è necessario iscriversi al sito www.irunning.it.

Per gli organizzatori «si tratta di un evento significativo, perché la competizione non veniva svolta dal 2020, a causa della pandemia. E’ un ritorno alle “corse” importante per tutto il territorio e un bel segnale di promozione turistica sportiva per la montagna».

Oltre alla gara competitiva, lo stesso giorno è prevista anche la camminata d’autunno non competitiva, di 5 e 20 chilometri, con ritrovo dalle ore 8,30 presso la palestra di Polinago e partenza alle ore 9,35.

L’iniziativa è promossa dalla pro loco con il patrocinio del Comune di Prignano ed è necessario prenotarsi al numero 348.874.3407