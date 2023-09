La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 19 anni per il reato di tentato furto aggravato. Alle ore 04:20 di questa notte, nell’ambito dei servizi di monitoraggio dell’area compresa tra il parco Novi Sad, stazione delle autocorriere e piazza Cittadella, la Volante in servizio di controllo del territorio nel transitare in via Cittadella ha sorpreso in flagranza di reato un cittadino straniero che utilizzando un’asta in metallo, stava danneggiando la vetrata di ingresso del supermercato per accedere all’interno.

Il pronto intervento degli agenti ha consentito di bloccare ed arrestare il giovane prima che lo stesso riuscisse a perpetrare il furto. Il 19enne, privo di documenti, è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura, in attesa del processo che si è svolto stamattina con rito direttissimo. La sua posizione sul territorio nazionale è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.