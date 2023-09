“Operazioni come quelle eseguite in questi giorni sono l’ennesima dimostrazione di come, lavorando tutti assieme ed in sinergia, si possano ottenere importanti risultati per la città e i cittadini”. Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani commenta le operazioni congiunte, svolte nelle ultime settimane da Polizia di stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

“Operazioni – prosegue il Sindaco – che contrastano l’immigrazione clandestina e l’attività di locali “particolari” che operano al di fuori di leggi e regole. Vogliamo una città più sicura e che rispetti le leggi, operazioni di questo tipo vanno in questa direzione e mi auguro proseguano anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Grazie a tutti gli agenti coinvolti, grazie alla Polizia di stato, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Locale, a nome dell’intera città di Sassuolo”.