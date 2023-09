Una presa in carico continuativa e più prossima ai cittadini, per limitare al massimo gli spostamenti, in stretta connessione con i Medici di Medicina Generale. E’ attiva dallo scorso 20 settembre l’Infermieristica di Comunità di Prignano sulla Secchia, che garantirà alla comunità – in particolare ai soggetti più fragili – un’assistenza personalizzata, in collaborazione anche con il servizio domiciliare. La sede, in via Mario Allegretti 136 (Piano Terra), sarà aperta tutti i mercoledì dalle 10 alle 13, con accesso diretto o su appuntamento contattando il numero di telefono 0536/863768 oppure scrivendo alla mail: ambinfsa@ausl.mo.it.

L’Infermiere di comunità di Prignano si rivolge, in particolare, ai cittadini che si recavano solitamente presso il punto Infermieristico di Sassuolo, adesso agevolati dalla presenza di un ambulatorio di prossimità. I pazienti che attualmente sono in carico, e che usufruiranno del servizio, sono una decina, a cui si aggiungono 23 utenti dell’assistenza domiciliare.

L’infermiere presente nell’ambulatorio avrà il compito di mantenere il contatto con l’assistito. Inoltre, rappresenta la figura professionale di riferimento, che assicura l’assistenza infermieristica ai diversi livelli di complessità in collaborazione con tutti i professionisti attivi nella comunità. In aggiunta a ciò, l’infermiere sarà coinvolto in attività di promozione della salute, prevenzione sanitaria e gestione partecipativa dei processi di cura individuali, familiari e di comunità all’interno del sistema dell’assistenza sanitaria territoriale.

Nel Distretto sanitario di Sassuolo è attiva una rete di servizi garantiti dall’Infermiere di Comunità presenti a Sassuolo, Formigine, e in particolare nell’area montana del Distretto sanitario sono attive anche le sedi di infermieristica di comunità a Montefiorino, Frassinoro e Palagano.

“Si tratta di un servizio qualificato, che va nella direzione di assicurare una maggiore prossimità delle cure per i cittadini, soprattutto i più anziani – dichiara il sindaco di Prignano, Mauro Fantini -. Ridurre gli spostamenti, avere a disposizione un luogo di assistenza vicino casa è un valore aggiunto importante per la comunità, in particolare con la sinergia, che auspico, con i medici di medicina generale del territorio, che garantirà così una presa in carico globale”.

“L’infermiera di Comunità a Prignano sulla Secchia – aggiunge Federica Ronchetti, Direttrice del Distretto Sanitario di Sassuolo – vuole essere un potenziamento dell’assistenza territoriale e di prossimità per garantire la presa in carico, in collaborazione con i medici di medicina generale e i servizi sanitari, ai cittadini dei territori montani”.