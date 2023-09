Sull’A1 Milano-Napoli, a partire dal 1° ottobre, prenderà il via il piano di ammodernamento della galleria Monte Mario, posizionata nel tratto compreso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi.

Il programma che, data la complessità degli interventi necessita di essere portato avanti in assenza di traffico, prevede la parziale rimozione e la ricostruzione dell’arco rovescio, oltre che della calotta, attività che verranno effettuate in entrambi i fornici.

Al fine di garantire la regolare transitabilità dei veicoli, Autostrade per l’Italia, in vista dei lavori, ha portato avanti un vasto progetto di riqualifica della vecchia carreggiata autostradale della A1, costituito da due corsie per senso di marcia, realizzando una nuova viabilità come alternativa al tratto interessato dal piano di ammodernamento.

Il piano di realizzazione del bypass, effettuato tra il 2022 e il 2023, ha riguardato anche opere di mitigazione ambientale, oltre a una nuova rotatoria a servizio della viabilità cittadina e nuove barriere antirumore.

A partire dalla mattina del 1° ottobre, pertanto, in vista dell’avvio dei lavori, il traffico diretto verso Firenze verrà convogliato nel nuovo bypass autostradale, mentre il traffico in direzione di Bologna continuerà a percorrere il fornice Nord della galleria. Come da piano condiviso con il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e coni gli Enti territoriali, questa configurazione verrà mantenuta per tutta la prima fase dei lavori, il cui termine è stimato entro 18 mesi. Per consentire l’entrata in esercizio della nuova viabilità alternativa, sarà inoltre necessario chiudere dalle 20:00 del 30 settembre alle 8:00 del 1° ottobre il tratto compreso tra l’allacciamento A1 – raccordo di Bologna Casalecchio e Sasso Marconi in direzione Firenze.

Al fine di agevolare i transiti, nei periodi di esodo e controesodo – e comunque in relazione alle previsioni di traffico elaborate settimanalmente – sarà garantita per l’intera durata dei lavori in galleria una terza corsia nella direzione prevalente di traffico grazie all’attivazione di uno scambio di carreggiata che consentirà di utilizzare temporaneamente la corsia di sorpasso della carreggiata Nord (direzione Bologna) come terza corsia verso Sud (Firenze).

La Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia ha previsto inoltre per tutto il periodo di attività un potenziamento dei presidi di assistenza all’utenza, mentre, in collaborazione con la Polizia Stradale, saranno incrementati i controlli del rispetto dei limiti di velocità.