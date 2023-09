Si svolgerà a Bologna sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, presso l’Auditorium di Sala Borsa, la seconda edizione del Festival Manu Scribere, il primo Festival italiano dedicato alla scrittura a Mano (www.manuscribere.it).

La manifestazione è promossa dall’Associazione Grafologica Italiana (AGI) in collaborazione con l’Istituto Grafologico Internazionale “G. Moretti” di Urbino e la Campagna per il Diritto di Scrivere a Mano.

La seconda edizione di Manu Scribere è dedicata ai giovani. A dialogare con loro grandi nomi della cultura italiana.

L’importanza della scrittura a mano e la necessità di tutelarla e riconoscerla “patrimonio immateriale dell’umanità” è stata recentemente ribadita da accademici e politici. Anche dal mondo scientifico continuano ad arrivare conferme in merito ai benefici connessi alla pratica della scrittura manuale e, in particolare, del corsivo, per giovani e adulti.

PROGRAMMA

PRESSO L’AUDITORIUM ENZO BIAGI

Sabato 30 settembre 2023 – Sessione del mattino

L’ADOLESCENZA E IL SUO MONDO

ore 9.30 – SALUTI

Presidente AGI – Guglielmo Incerti Caselli

Presidente Istituto G. Moretti di Urbino – Padre Fermino Giacometti

Rappresentante Comune di Bologna

UNICEF

UNESCO

ore 9.50 – APERTURA FESTIVAL

On. FEDERICO MOLLICONE (Presidente Commissione VII – Cultura Scuola Università Scienza Ricerca Editoria e Sport – Fondatore ICAS)

On. MONICA CIABURRO, disegno di legge per la “Giornata nazionale della Scrittura a Mano”

ore 10.30 – Antropologia della scrittura

MARCO AIME (Antropologo e Docente di Antropologia culturale all’Università di Genova)

ore 11.10 – L’adolescente da nutrire: orientare alla vita

CARLA SALMASO (Orientatrice e Grafologa)

Ore 11.50 – Dal segno al disegno

CRISTINA PORTOLANO (Illustratrice testi per ragazzi)

ore 12.30 – Intervista con l’autrice

Il Presidente AGI Guglielmo Incerti Caselli in dialogo con la scrittrice ANNALISA STRADA

Sabato 30 settembre 2023 – Sessione Pomeridiana

UNIVERSO GIOVANI

ore 14.30 – In cammino verso il riconoscimento UNESCO della scrittura manuale come patrimonio dell’Umanità

CARLO NOFRI (Direttore del Festival della Calligrafia di Fermo)

ore 15.10 – Dalla carta al muro

GEP CASERTA (Street artist, Urban artist, Hand lettering)

ore 15.50 – L’estetica del permanente

GILDA MALAKIAN (Piercer e Tattoo artist) parliamo di tatuaggi

ore 16.30 – Il lettering o la scrittura disegnata

OTTO GABOS (Fumettista, Illustratore e Scrittore)

ore 17.10 – Simboli o stereotipi? I modelli grafici giovanili nel mondo

ANTONELLO PIZZI (Scrittore, Consulente grafologo per HR e docente di Grafologia)

ore 18.00 – Evento speciale – Cochi Ponzoni racconta il suo rapporto con la scrittura

COCHI PONZONI in dialogo con l’attore MARCO PAGANI tra storia, aneddoti e scrittura

Domenica 1 Ottobre 2023

MONDO BAMBINO

ore 9.30 – Alcune riflessioni tratte dallo studio di scritture dei bambini

Padre FERMINO GIACOMETTI (Grafologo, Presidente Istituto G. Moretti di Urbino)

ore 10.10 – La disgrafia: da problema ad opportunità

BARBARA DI GIUSTO (Consulente grafologa)

ore 11.15 – Le scritture manuali: dalla multiculturalità all’inclusione culturale

ROSSELLA CERTINI (Pedagogista)

ore 11.50 – La realtà infantile fra normalità e patologia

IRIDE CONFICONI (Grafologa) e ANNARITA DI BUONO (Pediatra, Medico chirurgo)

ore 12.30 – Educazione, emozione e creatività nello sviluppo individuale e sociale

PATRIZIO BIANCHI (Economista e politico italiano)

Conclusioni

LABORATORI PER BAMBINI

sabato 30 settembre 2023 – presso la sala corsi al 2° piano

Esercizi di disegno, psicomotricità e prescrittura guidati dall’esperta grafologa ed Educatrice del Gesto Grafico NADIA ZANZOTTERA. (Massimo 10 bambini a laboratorio – prenotazione obbligatoria sul sito)

ora 10.40-11.30 3-6 anni • 11.40-12.30 7-12 anni • 16.30-17.30 3-6 anni • 17.45-18.30 7-12 anni

LABORATORI PER ADULTI

sabato 30 settembre 2023 – presso la sala corsi al 2° piano

Laboratori di calligrafia con ALDO IOTTI, Calligrafo ed Amanuense

Dalle 09.30 alle 10.30 e dalle 15.30 alle 16.30 (Massimo 10 adulti – prenotazione obbligatoria sul sito)