“Voglio esprimere un ringraziamento ai carabinieri della Compagnia di San Lazzaro e alla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna per l’operazione anti droga che ha portato a smantellare una fitta rete di soggetti dediti allo spaccio tra San Benedetto Val di Sambro e il quartiere di Santa Viola a Bologna.

Interventi come questo sono fondamentali per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in città, che sta assumendo intensità preoccupante, generando una diffusa sensazione di insicurezza tra i cittadini. Per questo sarà fondamentale mantenere alta l’attenzione degli inquirenti e delle forze dell’ordine su questo fronte, così come fondamentale sarà continuare nel lavoro di presidio del territorio, di sensibilizzazione e denuncia in capo a tutte le istituzioni”.