Per consentire la prosecuzione delle attività propedeutiche all’apertura del bypass autostradale, realizzato per permettere l’avvio del programma di ammodernamento della galleria Monte Mario, la riapertura del Raccordo, da e verso la stazione di Sasso Marconi, è stata riprogrammata alle ore 22:00 di domenica 1 ottobre. In alternativa si potrà percorrere la SP325 Val di Setta.

******

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l’installazione di un cantiere permanente, sarà chiuso il tratto compreso tra Fiorenzuola e Piacenza sud, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fiorenzuola e Piacenza sud, verso Milano. Si precisa che la stazione di Fiorenzuola sarà chiusa in entrata verso Milano, Bologna e A21 Torino-Piacenza-Brescia.

Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Arda est”, situata nel suddetto tratto. In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fiorenzuola, percorrere la SP462 R, SP38, la SS9 Via Emilia per 18 km, per rientrare sulla A1 alla stazione di Piacenza sud;

per la chiusura dell’entrata di Fiorenzuola, verso Milano e A21, entrare alla stazione di Piacenza sud;

verso Bologna, entrare alla stazione di Fidenza;

-dalle 22:00 di sabato 30 settembre alle 6:00 di domenica 1 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Piacenza sud e Fiorenzuola, verso Bologna. Si precisa che la stazione di Piacenza sud sarà chiusa in entrata verso Bologna, Milano e A21 Torino-Piacenza-Brescia.

Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Arda ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Piacenza sud, percorrere la SS9 Via Emilia per circa 18 km, proseguire sulla SP38 e sulla SP462 R, per rientrare sulla A1 alla stazione di Fiorenzuola, verso Bologna;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Piacenza sud, verso A21, entrare alla stazione di Piacenza ovest, di competenza della Società S.A.T.A.P.; verso Bologna, entrare alla stazione di Fiorenzuola; verso Milano, entrare sulla A21 dalla stazione di Piacenza ovest, per immettersi poi sulla A1 verso Milano.