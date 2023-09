La Regione Emilia-Romagna nei giorni scorsi ha dato il via libera ai finanziamenti previsti in quasi 14 milioni di euro per gli interventi inseriti nell’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile di Modena. Si tratta del cosiddetto Atuss che prevede il completamento della riqualificazione dell’ex Ospedale Estense (per spazi espositivi del Palazzo dei Musei), la rigenerazione della Stazione piccola (futura sede della Fondazione Its Maker), il prolungamento della Diagonale verde fino a Cittanova oltre al potenziamento delle attività del Laboratorio aperto per la costruzione di una comunità digitale e il rafforzamento delle politiche di inclusione con la trasformazione del Centro stranieri in Centro servizi.

Lo ha annunciato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli in una comunicazione al Consiglio comunale nella quale ha riepilogato le iniziative in programma con Atuss, con un investimento complessivo di circa 27 milioni di euro, comprendendo anche la realizzazione del nuovo ponte dell’Uccellino inserita nella stessa strategia.

Con gli atti approvati dalla Regione (prima l’accordo di investimento territoriale integrato, poi la concessione dei contributi sui programmai finanziati con le risorse europee Fesr e Fse +) partono le procedure per la realizzazione degli interventi, nel rispetto del cronoprogramma. Si tratta di investimenti complementari a quelli sviluppati con le risorse del Pnrr nell’ambito del programma Next Generation Modena.

Il sindaco Muzzarelli ha poi ricordato che il Comune sta partecipando ad altri bandi relativi al Fondo europee di sviluppo regionale su diversi temi (dalla mobilità sostenibile alla transizione ecologica, fino alla digitalizzazione del patrimonio culturale) con un “impegno rilevante delle strutture comunali nella progettualità, vista la concorrenza che esiste su queste di linee di finanziamento, ma si tratta di un’attività sempre più indispensabile per garantire capacità di investimento agli enti locali”.