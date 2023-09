Affiancamento di Tutor, aiuti alimentari e beni di prima necessità, laboratori artistici e di sartoria e corsi per la socializzazione e l’apprendimento di competenze di base, dalla gestione finanziaria all’alfabetizzazione digitale. È “Una rete in aiuto”, il nuovo progetto attivo nei comuni dell’Unione Reno Lavino Samoggia per supportare persone o famiglie che si trovano, o sono a rischio di trovarsi, in condizione di povertà e vivono a Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia o Zola Predosa. Una mano tesa ai cittadini e nuclei familiari, per affiancarli in un percorso di uscita possibile da situazioni di bisogno e di precarietà non solo materiale.

“Una Rete in Aiuto”, coordinato dal Servizio Sociale Associato – Ufficio di Piano e Sociale in collaborazione con una ricca rete di soggetti del terzo settore, è rivolto anche a persone senza dimora purché stabilmente presenti sul territorio dell’Unione ed è dedicato prevalentemente a chi non è già assistito dai Servizi Sociali Territoriali (ASC Insieme).

Il percorso prevede un’iniziale valutazione della situazione di bisogno (economico, ma non solo), che viene fatta da operatori sociali, la definizione di un percorso di intervento condiviso con la persona/con il nucleo familiare e l’attivazione di interventi mirati in relazione alla singola situazione.

Il progetto è frutto di un percorso di co-progettazione promosso dall’Unione Reno Lavino Samoggia e vuole essere l’occasione per stringere legami di comunità, creare connessioni e mettere a frutto il lavoro delle associazioni e degli altri enti del terzo settore che operano sul territorio.

Il progetto è supportato dai finanziamenti Quota Servizi Fondo Povertà 2021 e PON Inclusione (FSE 2014-2020) React EU – Avviso pubblico 1/2021 PrInS. Con la collaborazione di: Associazione Vittime del Salvemini 6 dicembre 1990, Emporio Solidale Il Sole Reno Lavino Samoggia Onlus, Pubblica Assistenza Casalecchio di Reno Odv, Cooperativa Sociale C.S.A.P.S.A., Associazione Sport Culturale Ricreamente, Consorzio L’Arcolaio, Sol.Co. Civitas S.C.S., Lai-momo Società Cooperativa Sociale, Volhand Gruppo Volontari Handicap Odv, Caritas Parrocchiale di S.Stefano di Bazzano.