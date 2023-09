Sabato 30 settembre alle ore 14:30 al Campo Sportivo di Novellara. Il gruppo MAP è felice di invitare la cittadinanza alla seconda edizione del torneo interculturale di calcio a 7 tra aziende novellaresi, per sentirsi parte di una comunità dentro e fuori dalle aziende!

Sette le aziende novellaresi iscritte: Vimi Fasteners, Tecnopress, RCF Rettifica Corghi, SABAR, SAG Tubi, Giusti F.lli e Tecnove. Le squadre composte da dipendenti di almeno 3 nazionalità diverse, si sfideranno sul campo per contendersi i vari premi. Oltre al Premio Classifica alla squadra vincente, infatti, verranno assegnati il Premio Bomber, il Premio Fair Play e il Premio Tifoseria e Striscione ai famigliari e colleghi con striscioni e cori più originali. Il Premio Fair Play invece, ha lo scopo di premiare una storia esemplare di integrazione, unica e degna di nota in una giornata multiculturale come questa. Il giocatore/la giocatrice proposto/a dall’azienda verrà intervistato/a durante la giornata e verrà raccontata la sua storia dai presentatori del torneo. La commissione di MAP selezionerà il vincitore/la vincitrice del Premio valutando le storie e scegliendo quella più rappresentativa. E’ infatti interesse del gruppo MAP portare esempi di scambi culturali e di integrazione. Il progetto è rappresentato da numerose organizzazioni private e pubbliche presenti nel territorio novellarese ed è attivo da oltre un anno sul sostegno alle difficoltà sociali e psicologiche della comunità colpita dalla pandemia.

Le partite saranno accompagnate da musica, interviste e tanto divertimento. Sarà una giornata di sport, di storie multiculturali e di gioia. Il gruppo MAP vi aspetta per tifare la vostra squadra preferita!