Al via anche a Bologna e nell’area metropolitana l’edizione 2023 della Settimana mondiale per l’allattamento materno (SAM). Al centro, il rapporto tra allattamento e lavoro, e gli strumenti per la sua tutela, come il congedo retribuito e il sostegno sul posto di lavoro alla luce delle nuove normative sulla genitorialità. Una sensibilizzazione rivolta ai governi, ai decisori politici, ai datori di lavoro, alle comunità e ai genitori, nell’ambito dei rispettivi ruoli e responsabilità, per supportare le famiglie di tutto il mondo, realizzando condizioni lavorative compatibili con l’allattamento.

Dal 30 settembre all’8 ottobre, sono diverse le iniziative messe in campo dall’Azienda USL di Bologna: incontri, eventi formativi e informativi, accanto ai tradizionali flash mob, giunti quest’anno alla loro 11° edizione. Occasioni che si aggiungono alle attività quotidiana di ostetriche, infermiere, ginecologi e neonatologi dell’Azienda Usl di Bologna, costantemente impegnati nel promuovere e sostenere l’allattamento, in città, così come sul territorio.

Il calendario della Settimana Mondiale per l’allattamento materno nel territorio dell’Azienda Usl di Bologna

30 settembre flash mob a Casalecchio di Reno, Piazza del Popolo 1, ore 16. In collaborazione con AMA Allattiamo e cresciamo, Centro per le Famiglie di Casalecchio di Reno, Biblioteca Casa della Conoscenza Comune di Casalecchio di Reno, Teatro comunale Laura Betti, La Leche League, Università di Bologna-Corso di Laurea in Ostetrica, Consonanze Canti e Suoni dal Mondo.

3 ottobre PILLOLE DI LATTE Allattamento: guida e consigli, Ozzano dell’Emilia, Ludoteca L’Abbraccio Via Maltoni 22, dalle 9.30 alle 11.30. A cura delle ostetriche Ausl Bologna, in collaborazione con il Centro per le Famiglie Distretto Savena Idice e Università di Bologna-Corso di Laurea in Ostetrica.

7 ottobre flash mob e PILLOLE DI LATTE spazio di ascolto e consulenza per l’allattamento, San Lazzaro di Savena, Mediateca, via Caselle 22 dalle 9.30 alle 12.30. Condotto dalle ostetriche Azienda Usl di Bologna. In collaborazione con Centro per le Famiglie, Comune di San Lazzaro di Savena , Università di Bologna-Corso di Laurea in Ostetrica.

7 ottobre flash mob Allattamento e Lavoro: tutelare entrambi fa la differenza per le famiglie, Bologna Giardini Margherita Piazzale Jacchia dalle 10 alle 13. A cura delle Ostetriche e Assistenti Sanitarie Ausl Bologna in collaborazione con Azienda Ospedaliera Sant’Orsola, Università di Bologna- Corso di Laurea in Ostetricia, Servizi 0-6 e Centro per le Famiglie del Comune di Bologna, Associazioni “Il Nido”, “il Melograno” e altre Associazioni locali. Organizzato all’interno dell’evento DATTI UNA MOSSA. In programma interventi di professionisti sui temi Diritti e tutela dell’allattamento per la madre lavoratrice, Rientro al lavoro: gestione dell’allattamento, Quando il rientro al lavoro coincide con altri momenti, per esempio svezzamento e inserimento Nido

7 ottobre ALLATTIAMO Esploriamo insieme questo mondo ”, San Giovanni in Persiceto, Centro per le Famiglie, Via Matteotti 2 dalle 10 alle 12. Incontro sull’allattamento per futuri genitori o neogenitori a cura delle ostetriche Ausl Bologna, in collaborazione con il Centro per le Famiglie di Terred’Acqua ” Casa Isora”.

L’impegno dell’Azienda Usl di Bologna

Proteggere, supportare e promuovere l’allattamento materno è l’impegno che l’Azienda Usl di Bologna persegue ogni giorno, in particolare presso i due Punti Nascita, all’Ospedale Maggiore e all’Ospedale di Bentivoglio), e i 27 Consultori familiari. Presso i Punti Nascita vengono garantite, a tutti i neonati, le pratiche del pelle a pelle e del roaming-in, essenziali per avviare un allattamento precoce e duraturo.

L’attenzione assicurata dalle ostetriche dell’Azienda USL a tutte le neomamme che riscontrano difficoltà nell’avvio dell’allattamento non riguarda unicamente i giorni del ricovero, ma continua anche dopo il rientro a casa con il neonato. Ogni giorno, infatti, presso l’Ospedale Maggiore, 2 ostetriche consulenti IBCLC (International Board certified lactation consultant) garantiscono, dalle 8 alle 20, consulenze per accompagnare e sostenere le neo mamme. La medesima attività è svolta anche presso il punto nascita di Bentivoglio, dove le consulenze ostetriche vengono garantite tutte le mattine.

Con la stessa mission sono presenti e attivi su tutto il territorio aziendale, 10 spazi mamma-bambino: luoghi ad accesso libero dove mamme e papà possono recarsi con i propri bimbi dopo il rientro a casa.

Non meno importante il valore attribuito dall’Azienda USL di Bologna alla formazione e al continuo aggiornamento del personale sanitario. Durante l’anno si svolgono due edizioni di formazione base sul tema allattamento rivolte a neoassunti, e un evento formativo di aggiornamento sulle nuove evidenze scientifiche, che si articola su tutto l’anno.

Grazie alle azioni messe in campo e all’impegno di ciascun anello della catena, l’Azienda USL di Bologna registra una percentuale di allattamento esclusivo alla dimissione pari all’82%. La percentuale di mamme che allattano esclusivamente al seno a tre mesi dal parto si attesta al 59,2% (la media regionale è del 57,5%), mentre a 5 mesi la percentuale di mamme raggiunge il 48.7% (rispetto alla media regionale del 46.2%).

Nel 2023, infine, l’Azienda USL di Bologna ha aderito al progetto nazionale inter-societario Policy Aziendale sull’Allattamento (PAA), il cui obiettivo è promuovere, proteggere e sostenere l’allattamento nei Punti Nascita del Servizio Sanitario Nazionale. L’impegno, per Bologna, è incrementare il tasso di allattamento alla dimissione e, insieme, il miglioramento dell’appropriatezza delle pratiche assistenziali.