L’Amministrazione Comunale organizza, per domenica 1° ottobre 2023 alle ore 20.00, una fiaccolata a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici della Magneti Marelli.

A seguito dell’incontro tenutosi giovedì 28 settembre scorso, in Regione Emilia-Romagna, l’Amministrazione Comunale, in accordo con i sindacati presenti, ha ritenuto opportuno organizzare un momento collettivo che dia visibilità al grande sostegno cittadino, e non solo, ai lavoratori e alle lavoratrici della Magneti Marelli impegnati da diversi giorni in un presidio davanti ai cancelli.

“L’incontro in Regione – dichiara il sindaco Marco Martelli – non ha prodotto alcun risultato se non la conferma, da parte della proprietà, ovvero il fondo d’investimento americano KKR, del procedimento di dismissione dell’impianto della Magneti Marelli di Crevalcore. Visto che martedì 3 ottobre le parti sono convocate a Roma al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’Amministrazione Comunale ha deciso, in accordo con i sindacati presenti, di organizzare una fiaccolata che possa coinvolgere tutta la cittadinanza crevalcorese e quella dei territori limitrofi al fine di tenere alta l’attenzione”.

La manifestazione, si svolgerà come segue:

ore 20.00, ritrovo ai Beni Comunali nel piazzale/parcheggio del bar di via di Mezzo Levante a ridosso dell’incrocio con via Degli Orsi/via Borgofollo, con interruzione del traffico su via di Mezzo Levante nel tratto ricompreso tra l’incrocio di via Borgofollo/via degli Orsi e la Sp1, e distribuzione delle candele;

ore 20.30 partenza della fiaccolata in direzione del presidio della Magneti Marelli.

“Chiediamo – conclude il primo cittadino – a tutta la cittadinanza di Crevalcore e dei paesi vicini, di partecipare in massa per dare il segnale forte di un paese compatto al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici della Magneti Marelli, così come già avvenuto da parte di tutti i sindaci di Terred’acqua, che ringrazio per la presa di posizione. Questo messaggio arriverà così anche a Roma. Il Governo, da parte sua, dovrà dimostrare con atti concreti di stare dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori.”