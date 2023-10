Dalla medaglia d’oro olimpica Fausto Desalu all’ex velocista Andrew Howe, passando per l’allenatore campione d’Italia con il Trentino Volley Angelo Lorenzetti, il campione olimpico Massimiliano Rosolino e il giornalista Francesco Costa.

Torna con un doppio appuntamento dal 3 al 5 e dal 13 al 15 ottobre la terza edizione di SFIDE Festival della Sconfitta che per due settimane porterà a Castelfranco Emilia tantissimi appuntamenti per attraversare insieme la paura di perdere, al fine di guardare ciò che è andato storto e farne strumento di rilancio personale, collettivo e territoriale.

SFIDE – Festival della Sconfitta è un progetto realizzato dal Comune di Castelfranco Emilia in collaborazione con TILT Associazione Giovanile APS e il sostegno di Fondazione di Modena e della Regione Emilia-Romagna attraverso il bando YOUZ grazie ai fondi GECO – Giovani Evoluti e Consapevoli. Il progetto gode del patrocinio di CONI, CIP e Fidal.

«Campioni olimpici e paralimpici, camp sportivi aperti agli atleti delle società sportive del territorio, momenti dedicati alle scuole ed eventi per tutte le età. Questo il mix della seconda edizione di SFIDE che porterà in città numerosi momenti di riflessione sul tema della sconfitta intesa come naturale altra faccia della vittoria – spiegano l’assessore allo Sport del Comune di Castelfranco Emilia Leonardo Pastore e Federico Ferrari di TILT – ma soprattutto come un momento di riflessione, di studio e di sintesi in grado di aprire nuove strade e di fungere da trampolino di lancio verso nuove sfide da affrontare».

Dal 3 al 5 ottobre si terrà un’anteprima dedicata agli studenti dell’IIS Spallanzani di Castelfranco Emilia con 3 mattinate che vedranno coinvolti gli studenti analizzando il tema della sconfitta dal punto di vista cinematografico, sportivo e culinario.

TRE GIORNI DI INCONTRI, PRESENTAZIONI E SHOW COOKING

Ad aprire la tre giorni sarà un incontro sul tema cinema e cucina condotto dagli educatori di Ennesimo Academy, mentre il 4 toccherà al campione olimpico Fausto Desalu, che al teatro Dadà incontrerà gli studenti per parlare di sport e nutrizione. L’ultimo appuntamento sarà quello di giovedì 5 ottobre, in cui, lo chef Igles Corelli, maestro indiscusso della cucina italiana, fra i primi a introdurre i concetti di cucina circolare e insignito di sei stelle della guida Michelin durante la sua carriera, terrà uno show cooking. Saranno nove gli incontri aperti al pubblico in tre giorni, nell’ottica di coinvolgere il più ampio numero di persone. L’accesso sarà libero, senza prenotazione e gratuito.

Si inizia venerdì 13 ottobre, alle ore 18 presso la palestra ABC Judo, il giornalista di Radio 24 Dario Ricci presenterà il suo ultimo libro sull’unico peso massimo a concludere la sua carriera senza sconfitte, cioè Rocky Marciano. A riflettere insieme a Ricci sarà Lucio Cusma, campione europeo dei pesi leggeri 1983-84. Alle 21 alla biblioteca Lea Garofalo, con le atlete Giulia Vettori e Lucy Alves, il regista Roberto Pili e l’autore Marco Giani, si dialogherà sul ruolo delle donne nello sport. A seguire la proiezione, in anteprima, di Lucy. Una vita da pioniera di Roberto Pili.

Il giorno successivo sono quattro gli appuntamenti. Alla Struttura polivalente Pietro Mennea, alle 11, l’atleta Andrew Howe racconterà la propria carriera incontrando poi gli atleti per un camp, in attesa degli Europei di atletica di Roma fissati a giugno 2024. Poi spazio, dalle 15 alle 18, ai bambini dai 3 ai 6 anni, con un laboratorio dedicato presso la biblioteca Lea Garofalo per coltivare i propri sogni, senza farsi abbattere da insuccessi e ostacoli. Alle 17.30 il protagonista sarà l’allenatore di volley maschile campione d’Italia Angelo Lorenzetti, che, intervistato dal giornalista Stefano Michelini, si racconterà a 360 gradi presso il Palazzetto dello Sport L. Reggiani. Da ultimo il vicedirettore de “il Post” Francesco Costa, ospite d’eccezione del Teatro Dadà alle 21. Obiettivo dell’incontro è quello di ricevere consigli per orientarsi tra le fonti di informazione sempre più numerose e le opinioni che continuamente riceviamo. In apertura di serata, saranno premiati i migliori elaborati degli studenti degli Istituti Marconi e Guinizelli di Castelfranco che hanno partecipato ai corsi dell’Ennesimo Academy durante il precedente anno scolastico.

La chiusura è prevista per domenica 15 ottobre, con tutti gli appuntamenti in biblioteca Lea Garofalo. Spazio, dalle 15 alle 18, sempre ai bambini dai 3 ai 6 anni, con un laboratorio di cucina creativa. Alle 18.30 il gruppo multidisciplinare composto da Nicolas Aureli, Elena Bellei, Isabella Vignoli e Giulia Tosatti daranno vita al progetto Spogliatoi, dialogando insieme al campione europeo e mondiale di nuoto sincronizzato Filippo Pelati di consenso, stereotipi e violenza di genere, per costruire una comunità responsabile a partire da palestre e spogliatoi. A chiudere la kermesse alle 21 le medaglie olimpiche Massimiliano Rosolino, Giulia Ghiretti e Veronica Yoko Plebani.

Il programma completo è disponibile sul sito festivaldellasconfitta.it oppure sulla pagina instagram.com/sfide_riflessionisconfitta