I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto hanno arrestato due italiani, un 56enne residente in Provincia di Lucca, con precedenti di polizia specifici e un 38enne residente in Provincia di Ferrara, incensurato, per tentata truffa in concorso.

È successo nel pomeriggio del 28 settembre, quando un 84enne italiano ha ricevuto la telefonata di una donna che, dopo essersi spacciata per un’impiegata comunale, lo invitava a incontrare due persone per accettare qualcosa di “vantaggioso” per le persone anziane. L’84enne ha accettato la proposta, fissando un appuntamento per la giornata del 2 ottobre. Il figlio dell’anziano, 52enne italiano, informato dal padre della telefonata, ha contattato il Comune di San Giovanni in Persiceto per avere maggiori informazioni e durante la conversazione con una vera impiegata, ha scoperto che non erano in atto alcune proposte ufficiali destinate alle persone anziane e pertanto, il padre aveva ricevuto sicuramente una proposta fasulla.

A quel punto, il 52enne ha telefonato ai Carabinieri, informandoli della situazione e dell’appuntamento del 2 ottobre (proprio in occasione della Festa dei Nonni) tra il padre e i due sconosciuti che sarebbero andati a casa dell’anziano, residente in campagna, per fargli la proposta. All’appuntamento si sono presentati anche sei Carabinieri, camuffandosi all’esterno e all’interno dell’abitazione dell’84enne, ben istruito dai militari a “recitare la parte”. Alle ore 09:50 del 2 ottobre 2023, due adulti si sono presentati a casa dell’uomo chiedendogli dei soldi per conto di una fantomatica associazione creata per promuovere l’acquisto di veicoli destinati alle persone anziane. L’84enne è rimasto ad ascoltare interessato la proposta che è stata interrotta dall’intervento dei Carabinieri. Il 56enne e il 38enne sono stati arrestati. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, i due soggetti arrestati sono stati trattenuti, in attesa del processo con rito direttissimo.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna raccomandano la massima attenzione sul fenomeno delle truffe, soprattutto ai danni delle fasce deboli e ricordano che al link https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/Cose-di-tutti-i-giorni/contro-le-truffe è possibile consultare i consigli dell’Arma, proprio come ha fatto l’84enne che ha avvisato subito il figlio.