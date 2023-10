Come di consueto la Croce Rossa Italiana di Sassuolo, si accinge a reclutare nuovi volontari per le molteplici attività sul territorio con la campagna “In più ci sei tu”. Sono aperte le iscrizioni ed è stato attivato il nuovo corso, che avrà inizio il 14 Novembre 2023 presso la sede CRI in via XXVIII Settembre 94 a Sassuolo, rivolto a tutti coloro che abbiano voglia di mettere in gioco le proprie risorse a favore dei vulnerabili.

Tantissime sono le attività, dai trasporti sanitari e il soccorso in ambulanza, alle attività di inclusione sociale, progetti di sensibilizzazione alla popolazione, dalla protezione civile, all’organizzazione di eventi.

Per diventare Volontario, occorre registrarsi sul sito: https://gaia.cri.it

Il 7 Novembre 2023 alle ore 21.00 si terrà la serata di PRESENTAZIONE in modalità online, in cui verrà illustrato il corso, il calendario e gli argomenti trattati.

Per partecipare alla serata di presentazione e ricevere il link di collegamento è necessario inviare un’e-mail di richiesta a: sassuolo.formazione@emiliaromagna.cri.it

In particolare, può accedere al corso chi:

• ha compiuto i 14 anni di età

• esprime la volontà di aderire ai Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa;

• si associa in qualità di Socio Ordinario tramite una quota annuale di 10 euro;

• è cittadino italiano ovvero cittadino di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato non comunitario, purché regolarmente soggiornante nel territorio italiano ai sensi della normativa vigente in materia;

• non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione dai pubblici uffici;

• assume l’impegno a svolgere volontariamente e gratuitamente le attività, anche di tipo intellettuale e professionale, di cui allo Statuto ed ai Regolamenti che disciplinano l’organizzazione e l’attività dei Volontari, che consentono il raggiungimento dei fini statutari dell’Associazione.

Si tratta di un corso di accesso per approcciarsi al mondo della Croce Rossa: vengono trasmesse le nozioni di base sulle attività svolte dalla Croce Rossa in Italia e nel Mondo, di Diritto Internazionale Umanitario, del Sociale e di Primo Soccorso.