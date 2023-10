Sabato sera verso le 21:00, squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Bologna sono intervenute a Via Magazzari, zona San Donato, per un incendio all’interno di una cantina privata. Il fumo ha danneggiato e annerito parti del condominio.

Due persone sono state condotte in ospedale dai sanitari del 118, solo per accertamenti.

Sul posto 4 squadre dei vigili del fuoco compresa l’autoscala, i sanitari, la polizia municipale ed Enel per ripristino della cabina di zona, saltata a causa dell’incendio.