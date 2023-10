Si ritrovano a ottant’anni dal primo giorno di scuola. Un pranzo di classe molto particolare quello ospitato domenica 8 ottobre dall’Agriturismo Bersana di Fogliano sulle colline di Maranello: alcuni compagni di scuola che nel settembre 1943 hanno frequentato le elementari si sono rivisti a ottant’anni di distanza, per festeggiare insieme a parenti e amici e al sindaco di Maranello Luigi Zironi un’amicizia lunga quasi un secolo.

Lino Bettuzzi, Elisa Baranzoni, Albano Lanzotti, Franco Vandelli, Giuseppe Venturelli e Giancarlo Richeldi erano bambini tra i sei e gli otto anni quando, nell’anno scolastico 1943-1944, iniziarono a frequentare la scuola pluriclasse di “Cà dal Plè” (Casa del Pelato) a Torre delle Oche, località nel territorio di Maranello. La scuola, situata all’intersezione di via per Fogliano con via Nirano, accoglieva in un’unica classe gli alunni dalla prima alla terza elementare. Un periodo contrassegnato dalle dure vicende della guerra, dell’occupazione tedesca e dell’inizio della lotta partigiana, al punto che un anno dopo, nel settembre del 1944, i bambini non poterono iscriversi a scuola. Si sarebbero ritrovati in classe nel 1945, a guerra conclusa. E oggi si sono incontrati di nuovo, una vita dopo, per un abbraccio corale, tra ricordi e un po’ di commozione, a testimonianza di un’amicizia mai interrotta.